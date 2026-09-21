DEM Parti MYK, Hatimoğulları ve Bakırhan başkanlığında toplanıyor - Son Dakika
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DEM Parti MYK, Hatimoğulları ve Bakırhan başkanlığında toplanıyor

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DEM Parti MYK, Hatimoğulları ve Bakırhan başkanlığında toplanıyor
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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında saat 10.30'da toplanacak. Toplantıda MYK üyelerinin görev dağılımı netleşecek; 1 Ekim'de açılacak TBMM çalışmaları da ele alınacak.

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında saat 10.30'da toplanacak. Toplantıda, MYK üyelerinin görev dağılımının yanı sıra yürütülen süreç ve 1 Ekim'de açılacak TBMM'de yapılacak çalışmalar ele alınacak.

DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında saat 10.30'da toplanacak.

MYK'da, DEM Parti'nin 6 Eylül tarihinde düzenlenen 5. Olağan Büyük Kongre'nin ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belirlenmişti. Kongre'nin ardından bugün yapılan ilk MYK toplantısında ise belirlenen MYK üyelerinin görevleri belli olacak.

Yeni dönemde Merkez Yürütme Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:

"Canan Çalağan, Cemile Turhallı, Derya Arslan, Ebru Günay, Elif Bulut, Elif Çoban, Emin Orhan, Emirali Türkmen, Hakkı Saruhan Oluç, Hatice Betül Çelebi, İbrahim Akın, İlknur Birol, Mahfuz Güleryüz, Mehmet Rüştü Tiryaki, Muhsin Dalfidan, Murad Mıhçı, Özlem Gündüz, Öztürk Türkdoğan, Serhat Eren, Sevtap Akdağ Karahalı, Tayip Temel, Umut Vedat Açar ve Yüksel Mutlu"

Toplantının gündem başlıklarında, yürütülen süreç, 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'de yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Öte yandan, MYK'da 15 günlük rutin planlamalar da yapılacak.

Kaynak: ANKA
Merkez Yürütme KuruluTuncer BakırhanDEM PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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