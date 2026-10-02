DEM Parti, Soma'daki göçükte 5 işçinin ölümü üzerine iktidarı sorumluluğa çağırdı - Son Dakika
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DEM Parti, Soma'daki göçükte 5 işçinin ölümü üzerine iktidarı sorumluluğa çağırdı

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DEM Parti, Soma\'daki göçükte 5 işçinin ölümü üzerine iktidarı sorumluluğa çağırdı
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DEM Parti, Soma'da dün kömür ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdiği ve 2 işçinin yaralandığına ilişkin açıklama yaptı. Parti, iktidarı sorumluluğa çağırarak sorumluların yargılanmasını ve işçiler için güvenli çalışma koşulları sağlanmasını istedi.

(ANKARA) - DEM Parti, Soma'da maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili "Ülkenin tamamını maden sahalarına çeviren iktidarı sorumluluğunu yerine getirmeye bir kez daha çağırıyoruz. Bu cinayetlerden sorumlu olan herkesin yargılanması ve işçilerin güvenli çalışma koşullarının sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, Soma'da dün bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirmesi ve 2 işçinin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Soma'da İmbat Madencilik'e ait kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi ise yaralanmıştır. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar diliyoruz. Madenlerde yaşanan iş cinayetleri kader değildir, gerekli önlemleri almayan patronların ve denetim yapmayan iktidarın tercih ve ihmallerinin bir sonucudur.

13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma'nın acısı hala tazeyken ve sorumlular hesap vermemişken, yeni iş cinayetlerinin yaşanması tesadüf değildir. Ülkenin tamamını maden sahalarına çeviren iktidarı sorumluluğunu yerine getirmeye bir kez daha çağırıyoruz. Bu cinayetlerden sorumlu olan herkesin yargılanması ve işçilerin güvenli çalışma koşullarının sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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