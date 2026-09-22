DEM Parti, Turgutlu\'daki okul saldırısına bağımsız soruşturma istedi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Manisa Turgutlu'da bir okulun önünde yaşanan silahlı saldırının derinden sarstığını belirterek "Şiddetin giderek normalleştiği, bireysel silahlanmanın yaygınlaştığı ve çocukların silahlara kolayca erişebildiği bu tablo kabul edilemez. Olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli; siyasi ve idari sorumluluğu bulunan herkes hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesaplarından Manisa Turgutlu'da bir okulun önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, saldırının herkesi derinden sarstığını belirterek, "Siverek ve Maraş'taki okul saldırılarının acısı hala tazeyken, bugün bir kez daha çocukların yaşamından endişe ediyoruz. Şiddetin giderek normalleştiği, bireysel silahlanmanın yaygınlaştığı ve çocukların silahlara kolayca erişebildiği bu tablo kabul edilemez. Çocukların yaşam hakkını esas alan, şiddeti ortaya çıkmadan önleyen bütünlüklü politikalar derhal hayata geçirilmelidir. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Çocukların korkmadan, güvenle okula gidebildiği bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Bakırhan da saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Maraş ve Siverek'in ardından bir kez daha çocuklarımızın okulda can güvenliğinden endişe ettiğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Şiddetin ve silahların okulların kapısına kadar ulaşması kabul edilemez. Olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli; siyasi ve idari sorumluluğu bulunan herkes hesap vermelidir. Okullar korkunun değil; özgür, demokratik ve güvenli bir eğitimin alanı olmalıdır."