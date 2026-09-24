DEM Parti, Urfa Karaköprü\'deki depremde ekiplerinin inceleme sürdürdüğünü bildirdi

(ANKARA) - DEM Parti, Şanlıurfa'da meydana gelen depremin ardından ekiplerinin sahada gerekli inceleme ve durum tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler'in sosyal medya hesabından merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde olan depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Urfa'nın Karaköprü ilçesi olan depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta Urfa'daki belediyelerimiz olmak üzere, ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri gerçekleştirerek durum tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer belediyelerimiz de gerekli hazırlıklarını tamamlamış durumda. İhtiyaç halinde gereken her türlü destek, koordinasyon içerisinde hızla sağlanacaktır."