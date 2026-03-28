DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı'da bir yer inşa edilmiş
28.03.2026 08:13
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan için İmralı'da bir yer inşa edildiğini açıklayarak; Öcalan için İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Aslında bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, kamuoyunda uzun süredir tartışılan "İmralı’da Abdullah Öcalan için yeni bir yapı inşa edildiği" iddia etti.

"YAKIN ZAMANDA GELİŞMELER OLABİLİR"

Medya Haber TV’ye konuk olan Bakırhan, İmralı'da Öcalan için yapı inşa edildiği iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Öcalan için İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Aslında bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum"

"İNSANLAR SOMUT ADIMLAR İSTİYOR"

Hükümetin somut adımlar atması gerektiğini, DEM Parti'nin özel bir yasa için çalıştığını vurgulayan Bakırhan, "Tarafların ikna olacağı bir yasaya ihtiyaç var" dedi.

İktidarın bir yol haritasına sahip olması gerektiğini söyleyen Tuncer Bakırhan, "Artık hükümetin bir yol haritası olmalı. Artık sözde, iyi tariflerle, tanımlamalarla yürütemeyeceğimiz bir noktaya geldik. İnsanlar somut adımlar istiyor" ifadelerini kullandı. 

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

08:07
İspanya, Sırbistan’ı güle oynaya yendi
İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi
08:03
Raphinha’da korkulan oldu
Raphinha'da korkulan oldu
08:01
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda
4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
07:25
İran savaşı sürerken Trump’dan dikkat çeken Türkiye sözleri
İran savaşı sürerken Trump'dan dikkat çeken Türkiye sözleri
00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
