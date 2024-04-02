DEM Partililer, Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınmasını protesto etti

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AHMET ÜN

DEM Partililer, 31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınmasını Diyarbakır'da protesto etti. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun'un da katıldığı protesto gösterisine polis müdahale etti, çok sayıda kişi göz altına alındı.

31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının alınması, Diyarbakır'da protesto edildi. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili, Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünde bir araya geldi.

Protestonun izinsiz olduğunu bildiren polis ekipleri, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Eylemlerini sürdüren DEM Partililere güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.