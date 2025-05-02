Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
YOZGAT - Yozgat'ta demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Selahattin Alan Cami duvarı kenarında bulunan demirlere sokak köpeği sıkıştı. Sıkışan köpek camideki cemaat tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Daha sonra Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri demirleri kesmesiyle sıkışan köpek kurtarıldı. Köpek demirlerden kurtulur kurtulmaz koşarak uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Demir Korkuluklardan Kurtarılan Köpek Koşarak Uzaklaştı - Son Dakika
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