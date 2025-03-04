Manisa'nın Demirci ilçesinde 16 takımın katıldığı futsal turnuvası başladı.
Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada çeşitli ilçelerden takımlar yer aldı.
Turnuvanın ilk karşılaşmasının başlama vuruşunu gerçekleştiren Belediye Başkanı Erkan Kara, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.
Maçlar, teravih namazı sonrası Turgut Özal Spor Salonu'nda yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Demirci'de Futsal Turnuvası Başladı - Son Dakika
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