Demirci\'de Gençlik Haftası Etkinlikleri

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Gençlik Haftası" dolasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, Demirci Gençlik Merkezi ve Demirci Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı resim sergisi açıldı.
Sergide konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.
Etkinliğin ardından öğrenciler "Ocak" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Programa Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ile Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül de katıldı.
