Demirci'de Şiddetli Yağış ve Dolu
Demirci'de Şiddetli Yağış ve Dolu

Demirci\'de Şiddetli Yağış ve Dolu
28.05.2026 20:09
Manisa'nın Demirci ilçesinde dolu ve sağanak, yolları göle çevirip otomobili sürükledi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplanırken, oluşan sel sularına kapılan bir otomobil metrelerce sürüklendi.

Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kırsal mahallelerde yolları göle çevirdi. İlçeye bağlı Ahmetler, İcikler ve Gümele mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Ahmetler Mahallesi'nde yükselen sel suları nedeniyle park halindeki bir otomobil, akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi. Gümele Mahallesi'nde ise yoğun yağış nedeniyle Oluk Deresi taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki bağ ve bahçeler sular altında kalırken, kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde de şiddetli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları, sokaklar ve tarım arazileri kısa sürede beyaza büründü.

Kaynak: DHA

20:35
20:10
19:52
19:41
19:39
19:18
