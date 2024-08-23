Demirci'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Demirci'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Serkan Dinçer, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve diğer katılımcılar da katıldı.

23.08.2024 10:46
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??????? Manisa'nın Demirci ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Serkan Dinçer, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, meslek odası başkanları, mahalle muhtarları, çiftçi ve üreticiler katıldı.

Programın açılışında konuşan Erkan Kara, havası, suyu ve doğasıyla Ege'nin nadide ilçeleri arasında bulunan Demirci'yi tarımda en üst noktalara taşıyacaklarını dile getirdi.

Tarımda profesyonelleşmenin önemine değinen Kara, "Bu şekilde hem ilçemiz hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanacaktır. Bu anlamda çiftçilerimizin TKDK'nın destek verdiği projelerden faydalanmasını arzu ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya da hazırız." dedi.

Uğur Uslu ise kurumun verdiği destek ve projelere ilişkin sunum yaptı, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Başkan Kara, toplantının sonunda Uğur Uslu'ya günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirci'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirci'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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