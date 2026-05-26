Demirci\'de Yangın: Müstakil Ev Kül Oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Mezitler Mahallesi'nde Şahin Arıkan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında Arıkan ailesinin mezarlık ziyaretinde olduğu öğrenildi.
