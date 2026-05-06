Demirci Kirazında Çiçeklenme Dönemi Başladı

06.05.2026 03:19
Demirci'de 800 bin kiraz ağacıyla 20 bin ton rekolte bekleniyor, çiftçiler dumanla koruma yapıyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen kirazında çiçeklenme dönemi başladı. 800 bin kiraz ağacının bulunduğu ilçede, üreticiler don riskine karşı geceleri 'duman nöbeti' tutarak korudukları bahçelerden bu yıl toplam 20 bin ton rekolte bekliyor.

Türkiye'nin kiraz ihracatında önemli merkezlerinden biri olan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazında çiçeklenme dönemiyle birlikte üretim mesaisi hız kazandı. İlçenin 600 ile 1300 rakım arasındaki yaylalarında yetiştirilen ve aroması, kalibresi, uzun raf ömrüyle dünya pazarlarının aranan ürünü olan coğrafi işaretli Demirci kirazında hasat öncesi geri sayım başladı. Nisan ayı itibarıyla çiçeklerini açan ve meyve tutumuna geçen 18 bin dekar alandaki kiraz bahçeleri, görsel şölen oluşturdu. Geçen hafta bölgede etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don riskine karşı çiftçiler seferberlik ilan etti. Bahçelerindeki ağaçları ve tescilli ürünü korumak isteyen üreticiler, gece boyu saman ve badem kabuklarını yakarak dumanlama sistemiyle sıcaklığı dengeledi. Bu geleneksel yöntem sayesinde çiçeklerin zarar görmesi engellenmeye çalışılırken, mayıs ayı sonu için planlanan hasat öncesi verim kaybının önüne geçilmesi için çaba sarf edildi.

'TÜRKİYE'NİN İLÇE BAZINDA TEK ARİ BÖLGESİYİZ'

Sahada incelemelerde bulunan Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci kirazının stratejik önemini vurgulayıp, "Coğrafi işaretli Demirci kirazımız, kalibresi ve aromasıyla ihracatın lokomotif ürünlerinden biridir. Bizim en büyük özelliğimiz, Akdeniz meyve sineğinden ari bir bölge olmamızdır. Türkiye'de mahalle bazında ari alanlar bulunsa da Demirci ilçe bazında bu statüye sahip tek yerdir. Bu durum ihracatta bizi rakipsiz kılıyor. Bu yıl 800 bin meyve veren ağacımızdan yaklaşık 20 bin ton rekolte bekliyoruz. Özellikle 26 kalibre ve üzeri ürünlerimizin büyük bir kısmı doğrudan dış pazara gidecek" dedi.

SUSUZ TARIM AROMADA FARKI OLUŞTURUYOR

Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ise coğrafi işaretli Ziraat 0900 (Demirci kirazı) çeşidinin bölgedeki toprak yapısı ve susuz tarım sayesinde eşsiz bir lezzete ulaştığını belirtip, "Yüksek rakım avantajımızı kullanıyoruz. Geçen yıl dondan dolayı yaşadığımız kaybı bu yıl telafi edeceğiz. İhracatçı firmalar şimdiden bölgeye ilgi gösteriyor. Gözümüz gibi baktığımız ağaçlarımızdan dünya standartlarında üretim yapıyoruz" diye konuştu.

Demirci'de mayıs ayının son haftasında başlaması planlanan hasadın, rakım farkı nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar kademeli olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Haber - Kamera: İpek KALAY/ MANİSA,

Kaynak: DHA

