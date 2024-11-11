Demirci Şeyh Camisi\'nde Restorasyon Devam Ediyor

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Çerkeş ilçesindeki tarihi Demirci Şeyh (Timuri) Camisi'nin restorasyonunun devam ettiği bildirildi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkeş'te kültürel varlıkların tek tek koruma altına alındığını belirtti.

Bu kapsamda Kurtlar Mahallesi'ndeki Demirci Şeyh (Timuri) Camisi'nin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sopacı, "Projelerimize desteklerinden ve yakın ilgilerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'ya, Bölge Müdürümüz Gökhan Bahçecik'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.