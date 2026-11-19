Manisa'nın Demirci ilçesinde kara yolları ağında yer alan 26 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Demirci- Simav kara yolu çıkışından Kılavuzlar Mahallesi'ne kadar uzanan hatta 3 kademeli sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında güzergaha 70 bin ton alt zemin mekanik malzeme ve 21 santimetre kalınlığında 112 bin 500 ton sıcak asfalt serildi.

Proje dahilinde ilçe merkezi ve Salihli kara yolundaki 4 ayrı noktada toplam 2 bin metre uzunluğunda taş istinat duvarı inşa edilirken, ilçe merkezinin Simav girişi ile Salihli kara yolu hastane yolu güzergahında 30 bin metrekare kaldırım düzenlemesi yapıldı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin kara yolları ağında bulunan yollarının modern ve güvenli bir yapıya kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.