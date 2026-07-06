Demirci'ye 11 Halı Saha

Manisa'nın Demirci ilçesinde 11 mahalleye Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle halı saha kazandırılacak.

Demirci Belediyesinin ihale ve kontrol süreçlerini yürüttüğü yatırımlar kapsamında Kuzuköy, İcikler, Sağnıç, Bardakçı, Boyacık, Sevinçler, Demirciköy, Ören, Kerpiçlik, Çanakçı ve Ayvaalan mahallelerinde halı saha yapımına başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz Kuzuköy Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Erkan Kara, ilçedeki spor yatırımlarının devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2 spor salonu ve 1 gençlik merkezi inşaatı hızla sürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra 11 kırsal mahallemize de halı saha kazandırıyoruz. Amacımız ilçemizdeki tüm gençlerimizin her noktada spor yapabilmesini ve sportif imkanlardan en üst düzeyde faydalanabilmesini sağlamak. Yatırımların ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."