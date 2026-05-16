Demiroğlu TEI Yönetim Kurulu Başkanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demiroğlu TEI Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

16.05.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEI Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütecek.

TEI tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile Mehmet Demiroğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu bildirildi.

Demiroğlu da "TEI Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Yeni dönemde milli havacılık hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemize değer katacak çalışmaları hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Demiroğlu, makine mühendisliği alanında Yıldız Teknik Üniversitesinden lisans derecesini aldıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Rensselaer Polytechnic Institute'ta tamamladı, Advanced Innovative Technologies'de proje mühendisi olarak çalıştı.

Demiroğlu, 2001-2004 yılları arasında Pro/Solutions International'da proje yöneticisi olarak görev aldı ve ardından GE Global Research Center'da tasarım mühendisi olarak çalıştı. GE Energy Storage ve GE Energy'de çeşitli mühendislik pozisyonlarında bulunan Demiroğlu, 2012 yılında GRTC şirketini kurarak genel müdürlük görevini üstlendi.

BMC Power'da AR-GE direktörü ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra TEI'de turboşaft program direktörlüğü ve AR-GE direktörlüğü pozisyonlarında bulunan Demiroğlu, 2021-2022 yılları arasında TUSAŞ Akademi Başkanı olarak görev yaptı, sonra helikopter genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Demiroğlu, 11 Haziran 2024'ten bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demiroğlu TEI Yönetim Kurulu Başkanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:43:06. #7.12#
SON DAKİKA: Demiroğlu TEI Yönetim Kurulu Başkanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.