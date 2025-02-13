Demirören TV’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Medya Hassasiyeti

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DEMİRÖREN TV Grup Başkanı Murat Yancı, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Kadına yönelik şiddetle alakalı biz, medya grubu olarak çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu, bizim açımızdan gerçekten çok önemli. Bu konuda yaptığımız haberlerde özenli bir dil kullanmaya gayret ediyoruz, toplumu bilinçlendirmeye yönelik haberler yapıyoruz" dedi.

Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Kadına yönelik şiddetle alakalı Demirören Medya Grubunun yaptığı çalışmalardan bahseden Yancı, "Kadına yönelik şiddetle alakalı biz, Medya Grubu olarak çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu, bizim açımızdan gerçekten çok önemli. Bu konuda yaptığımız haberlerde özenli bir dil kullanmaya gayret ediyoruz. Toplumu bilinçlendirmeye yönelik haberler yapıyoruz. Mesela, KADES uygulamasını daha fazla kullanmaya teşvik edici haberler yapıyoruz; bunları konuklarla işliyoruz, tanıtıyoruz. Ayrıca, yaptığımız programlarda yine özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili aldığımız konuklarla bu konuları derinlemesine işliyoruz. Dizilerimizde de gene öncelikli olarak şunu yapmaya gayret ediyoruz: Güçlü, kendi ayakları üzerinde duran kadın karakterleri ön planda tutmaya gayret ediyoruz. İşte, mesela, 'Annem Ankara' dizisinde 'Zuhal' diye bir karakterimiz veya 'Uzak Şehir'de 'Alya' diye bir karakterimiz var; bunlar güçlü kadın karakterler" ifadelerini kullandı.

'ÇOĞU ZAMAN HAKSIZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIYORUZ'

Yancı, ana akım medyaya çoğu zaman haksız eleştiriler yapıldığını söyledi. Ana akım medyanın RTÜK kuralları çerçevesinde hareket ettiğinin altını çizen Yancı, "Ana akım medya kurallar çerçevesinde yayın yapıyor. Zaten yayın sınırları ve çerçevesi çok net. Tabii ki buna rağmen yol kazaları olabiliyor. Ancak bu durumda da yaptırımlar devreye giriyor. RTÜK bu konuda çok hassas ve gereken neyse onu uyguluyor. Biz de elimizden geldiğince hassasiyetlere uygun yayıncılık yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yancı, sosyal medya ve dijital platformların özellikle kadına yönelik şiddet konusunda çok kötü bir performans sergilediğini, bu mecraların denetlenebilir bir hale gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Murat Yancı, sosyal medya ve bazı dijital platformlarda suça teşvik eden ve aslında suç unsuru içeren içeriklerin çok büyük artış gösterdiğini söyledi. Bu içeriklerin denetlenerek engellenmesi gerektiğini dile getiren Yancı, bunu için yasal çerçevenin hızlıca hazırlanmasının önemine dikkat çekti.