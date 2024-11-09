Demokrat Gazetesi Arşivi Erişime Açıldı - Son Dakika
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Demokrat Gazetesi Arşivi Erişime Açıldı

1979-1980 dönemine ait Demokrat Gazetesi'nin arşivi, Ankara'da düzenlenen etkinlikle erişime açıldı.

09.11.2024 00:49
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(ANKARA) - Aralık 1979- Eylül 1980 döneminde günlük olarak çıkarılan Demokrat Gazetesi'nin arşivi erişime açıldı. TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Demokrat Gazetesi'nin arşivini incelediğinizde çok önemli bir deneyim olduğunu sizler de göreceksiniz. Aslında bu deneyim bizlere oldukça zengin bir miras bıraktı" dedi.

"Halkın Gazetesi" sloganıyla Aralık 1979-Eylül 1980 döneminde günlük olarak çıkarılan Demokrat Gazetesi'nin arşivi Ankara'da Makine Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ve sergiyle erişime açıldı. Etkinliğe gazetenin çalışanları'nın yanı sıra Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve birçok gazeteci katıldı. TAKSAV Başkanı Emin Koramaz yaptığı açılış konşmasında Demokrat Gazetesi'nin çok önemli bir deneyim olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Demokrat Gazetesi'nin arşivini incelediğinizde çok önemli bir deneyim olduğunu sizler de göreceksiniz. Aslında bu deneyim bizlere oldukça zengin bir miras bıraktı. Bu miras sadece Birgün gazetesi ile sınırlı değil. Vakfımız TAKSAV da Demokrat'tan günümüze ulaşan miraslardan birisi sayılabilir. Çok sayıda kaybettiğimiz güzel dostumuza rağmen bilinsin ki ülkemizin köklü devrimci mücadele dinamiği ile aydınlanma geleneğini halktan yana ortak bir çığlığa dönüştüren Demokrat Gazetesi fikri ve pratiği vakfımızın çalışmalarında da yaşamaktadır. Birgün Gazetesi'nin çalışmalarında da yaşamaktadır."

Demokrat Gazetesi arşivi hakkındı bilgi veren TAKSAV yönetim kurulu üyesi Mutlu Arslan, Demokrat Gazetesi'nin patronsuz bağımsız bir gazetecilik konusunda öncü bir gazete olduğunu söyleyerek özetle şunları belirtti:

"Ana akım medyaya karşı mücadele"

"TAKSAV olarak Demokrat'ın arşivini sadece vatandaşlar internet sitelerinde pdf olarak açıp okusunlar diye açmadık.Demokrat'ın hangi koşullarda nasıl çıkarıldığını ve kimlerin emek verdiğini görülmesini istedik. Gazete'de 150'nin üzerinde çalışan olduğunu tespit edebildik. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da. 60'ın üzerinde Demokrat çalışanı ile bir araya geldik ve  bu süreci yürüttük."

Demokrat Gazetesi'ni ana akım medyanın toplumda yarattığı perdeleme faaliyetine karşı verilen bir mücadele olarak değerlendiren Demokrat Gazetesi'nin oluşumunda yer alan Oğuzhan Müftüoğlu, Demokrat Gazetesi'nin bir gazete'den öte 12 Eylül Darbesi sürecinde yaşananların aktarılması konusunda önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamalardan sonra açılan sergide Demokrat Gazetesi'nin Aralık 1979-12 Eylül 1980 döneminde çıkmış sayılarından örnekler de yer aldı.

Demokrat'ın arşivine, taksavarsiv.org/demokrat adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Demokrat Gazetesi Arşivi Erişime Açıldı - Son Dakika

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