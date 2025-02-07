Demokrat Kongre Üyeleri Eğitim Bakanlığına Girişte Engellendi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatmayı düşündüğü Eğitim Bakanlığına giden Demokrat Kongre üyeleri, bir güvenlik görevlisi tarafından binanın girişinde engellendi.

ABD'de Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki anlaşmazlıklardan biri olmaya devam eden Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik tartışmalar büyüyor.

Trump ile Amerikalı milyarder iş adamı ve Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk'ın kapatılması yönünde beyanlarda bulunduğu Eğitim Bakanlığı, Demokratların ilgi odağı olmuş durumda.

Söz konusu tartışmaların büyümesi üzerine Eğitim Bakanlığına giderek burada Bakan Vekili Denise Carter ile görüşmek isteyen bir grup Demokrat Kongre üyesi, giriş kapısında bekleyen bir güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmadı.

Kameralara yansıyan görüntülere göre aralarında Ilhan Omar ve Maxwell Frost gibi Demokrat Kongre üyelerinin olduğu grubun binadan içeri girmelerine izin verilmedi.

Olayı X hesabından paylaşan Maxwell, açıklamasında, "Kongre üyelerinin Eğitim Bakanlığına girmesini engelliyorlar! Elon içeri alınıyor ama halk alınmıyor mu? Bu, yasa dışı!" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, bütçede kesintiler yapmak üzere çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda Eğitim Bakanlığının kapatılması gerektiğini açıklamış, Trump da Bakanlığın kapatılması yönünde görüş beyan etmişti.