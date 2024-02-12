Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti - Son Dakika
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu'nu tanıttığı basın toplantısında, yerel seçimlerde kendi çizgilerinde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Uysal, belediyelerin sadece bugünü değil yarını da kucaklayacak bir vizyonla buluşması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin ilin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Bostancıoğlu ise İzmir'i daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve İzmirlilerin refahını artırmak için çalışacağını belirtti.

12.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz." dedi.

Uysal, bir dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu'nu tanıttı.

Milletin önünde kuvvetli bir alternatif olmak için sıkı şekilde çalışacaklarını ifade eden Uysal, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Belediyelerin sadece bugünü değil yarını da kucaklayacağı bir vizyonla buluşması gerekiyor. Hızla değişen dünyada yerel yönetimler o ilin gelişimine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Uysal, Burcu Bostancıoğlu'na başarılar diledi.

Bostancıoğlu da Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şehirlerden birine belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır yerel siyaset içerisinde kente hizmet ettiğini aktaran Bostancıoğlu, "İzmir'i daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve İzmirlilerin refahını arttırmak için yola çıkıyorum. İzmir'i hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti - Son Dakika
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