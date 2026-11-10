Demokrat Senatör Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için kapıyı kapatmadı

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Demokratların Kongre'de üstünlüğü sağladığı ara seçimler sonrası Senato Çoğunluk Lideri seçilmek için "kapıyı kapatmadığını" bildirdi.

Van Hollen, ABD Kongre binasında gazetecilere verdiği demeçte, ara seçimler sonrası muhtemel Senato Çoğunluk Liderliği yarışına dair konuştu.

Senato Çoğunluk Liderliği için "kapıyı kapatmadığını" belirten Van Hollen, bu mevkiye aday olacağını ilan eden Senato Azınlık Lideri Schumer'a karşı aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Adaylık konusunda "dinleme aşamasında" olduğunu kaydeden Van Hollen, seçim sürecinin "tartışma götürmemesi" gerektiğine dikkati çekti.

"En başından beri söylediğim, bir 'taç giyme töreni' yaşamamamız gerektiğidir." diyen Van Hollen, adaylık sürecinin parti içinde kapsamlı bir şekilde tartışılması gerektiğini ifade etti.

"Çoğunluk Lideri" pozisyonu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerde, Demokratlar hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmıştı.

"Çoğunluk Lideri" (Majority Leader) şeklinde tanımlanan pozisyon, Senatoda en fazla sandalyeye sahip olan siyasi partinin üyeleri tarafından seçiliyor.

Bu pozisyon, partinin Senatoda izlediği stratejileri ve ele aldığı yasama gündemini yöneten en üst düzey "siyasi sözcü" olarak tanımlanıyor.