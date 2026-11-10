Demokrat Senatör Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için kapıyı kapatmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Demokrat Senatör Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için kapıyı kapatmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için "kapıyı kapatmadığını" bildirdi. Van Hollen, aday olacağını ilan eden Senato Azınlık Lideri Schumer'a karşı yarışabileceğinin sinyalini verdi ve sürecin "taç giyme töreni" olmaması gerektiğini söyledi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Demokratların Kongre'de üstünlüğü sağladığı ara seçimler sonrası Senato Çoğunluk Lideri seçilmek için "kapıyı kapatmadığını" bildirdi.

Van Hollen, ABD Kongre binasında gazetecilere verdiği demeçte, ara seçimler sonrası muhtemel Senato Çoğunluk Liderliği yarışına dair konuştu.

Senato Çoğunluk Liderliği için "kapıyı kapatmadığını" belirten Van Hollen, bu mevkiye aday olacağını ilan eden Senato Azınlık Lideri Schumer'a karşı aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Adaylık konusunda "dinleme aşamasında" olduğunu kaydeden Van Hollen, seçim sürecinin "tartışma götürmemesi" gerektiğine dikkati çekti.

"En başından beri söylediğim, bir 'taç giyme töreni' yaşamamamız gerektiğidir." diyen Van Hollen, adaylık sürecinin parti içinde kapsamlı bir şekilde tartışılması gerektiğini ifade etti.

"Çoğunluk Lideri" pozisyonu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerde, Demokratlar hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmıştı.

"Çoğunluk Lideri" (Majority Leader) şeklinde tanımlanan pozisyon, Senatoda en fazla sandalyeye sahip olan siyasi partinin üyeleri tarafından seçiliyor.

Bu pozisyon, partinin Senatoda izlediği stratejileri ve ele aldığı yasama gündemini yöneten en üst düzey "siyasi sözcü" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelDünyaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:22:28. #7.13#
SON DAKİKA: Demokrat Senatör Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için kapıyı kapatmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android