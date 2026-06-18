Demokratlar'dan Altın Kubbe'ye Tepki - Son Dakika
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Demokratlar'dan Altın Kubbe'ye Tepki

18.06.2026 10:49
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Demokrat Kongre üyeleri, Altın Kubbe sisteminin maliyet ve detayları için Savunma Bakanı'na mektup yazdı.

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yazdığı mektupta, Başkan Donald Trump'ın "Altın Kubbe (Golden Dome)" ulusal füze savunma sistemine ilişkin ayrıntıları talep etti.

Senatörler Edward Markey ve Jeff Merkley ile Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi ile Donald Beyer'in öncülük ettiği mektupta, ABD Kongresi Bütçe Ofisinin (CBO) "Altın Kubbe" programının maliyetinin 1,2 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ve bu rakamın resmi maliyet tahminlerinden yüksek olduğu vurgulandı.

Bakanlığın bunun nasıl bir sistem olacağını Amerikan halkına açıklamayı reddettiği ileri sürülen mektupta, "Bu durum kabul edilemez. Savunma Bakanlığı, 'Altın Kubbe' için vergi mükelleflerinin paralarından bir dolar daha harcamadan önce bu sistemle ilgili planlarını ve hedeflerini paylaşmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, sistemin kaç füzeyi önlemesinin amaçlandığı, yönetimin "Altın Kubbe" için önerilen 185 milyar dolarlık fonu nasıl harcamayı planladığı ve projenin gelecekteki 20 yıllık tahmini maliyetinin ne olacağı, yönetimin Doğu Kıyısı'nda üçüncü bir füze savunma önleme üssü kurulmasını önerip önermeyeceği soruldu.

Ayrıca, yönetimin Çin ve Rusya gibi rakiplerinin "Altın Kubbe"nin konuşlandırılmasına nasıl bir tepki vereceği, "Altın Kubbe" planlarının hangisinin gizli kalacağı, hangisinin kamuoyuna açıklanacağına ilişkin ayrıntıların talep edildiği mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Altın Kubbe'nin, gelen füzelere karşı koymaktan çok vergi mükelleflerinin paralarını israf etmede çok daha etkili olacağından endişe duyuyoruz. Sizi, bu tehlikeli planı durdurmaya ve geçmişte iki partinin desteğini kazanmış, daha sınırlı füze savunma politikalarına geri dönmeye çağırıyoruz."

Trump'ın "Altın Kubbe" planı

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu 20 Mayıs 2025'te yapmıştı.

Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokratlar'dan Altın Kubbe'ye Tepki - Son Dakika

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