Demokratlar Trump'ın Altın Kubbe Planına Karşı - Son Dakika
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Demokratlar Trump'ın Altın Kubbe Planına Karşı

08.07.2025 23:52
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Demokrat Kongre üyeleri, Trump'ın 175 milyar dolarlık Altın Kubbe planını maliyetli buluyor.

ABD'de Demokrat Partili Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin "Altın Kubbe" savunma planının son derece maliyetli olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten bu plandan vazgeçilmesini talep etti.

Demokrat Senatörler Ed Markey, Jeff Merkley, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, bağımsız Senatör Bernie Sanders ve bazı Temsilciler Meclisi üyeleri dahil olmak üzere 13 Kongre üyesi, Bakan Hegseth'e mektup gönderdi.

Mektupta, Trump yönetiminin ülke savunmasına yönelik yaklaşık 175 milyar dolarlık Altın Kubbe planının "göz korkutucu düzeyde maliyetli, operasyonel olarak işlevsiz" olduğu belirtilerek bunun, Rusya ve Çin ile "nükleer silahlanma yarışını ateşleyerek ABD'nin ve dünyanın güvenliğine zarar verebileceği" ifade edildi.

Altın Kubbe'nin füze saldırılarına karşı koymaktan ziyade ABD'lilerin vergilerini "boşa harcayacağından" endişe duyulduğu aktarılan mektupta, olası bir saldırıya karşı "çok daha büyük, teknolojik olarak daha gelişmiş ve maliyetli bir sistemin" gerekli olduğu belirtildi.

Altın Kubbe planından vazgeçilmesi talep edilen mektupta, ABD hava savunma sistemlerinin "Rusya ve Çin yerine kısıtlı tehditlere karşı koymayı hedeflemesi" gerektiği kaydedildi.

Mektupta, programın amacı ve 175 milyar doları bulacağı tahmin edilen harcama planı dahil Bakanlığa yöneltilen çeşitli soruların 21 Temmuz'a kadar detaylı yanıtlanması talep edildi.

Trump'ın "Altın Kubbe" planı

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu 20 Mayıs'ta yapmıştı.

Trump, sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokratlar Trump'ın Altın Kubbe Planına Karşı - Son Dakika

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