Demokratlar Trump'ın Hibe Durdurma Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Demokratlar Trump'ın Hibe Durdurma Kararına Tepki Gösterdi

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, Trump'ın tüm federal hibe ve kredileri durdurma kararını eleştirdi.

28.01.2025 21:16
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NEW ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, Donald Trump yönetiminin tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurma kararına tepki gösterdi.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, gazetecilere yaptığı açıklamada, federal fonların durdurulmasını eleştirdi.

Schumer, Başkan Trump'ın herhangi bir uyarıda bulunmadan bu kararı almasının ülkeyi "kaosa" sürüklediğini belirterek, "Bu karar kanunsuz, tehlikeli, yıkıcı, zalimce, yasa dışı, Anayasa'ya aykırı." dedi.

Kararın "öfke verici" olduğunu dile getiren Schumer, "Bu, Cumhuriyetçi ve Demokrat eyaletlerde, şehirlerde, banliyölerde, kırsal alanlarda ortalama bir Amerikan ailesinin kalbine saplanmış bir hançerdir." diye konuştu.

Senato Bütçe Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, fonların kesilmesiyle ilgili "Anayasal bir kriz yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Senato Tahsisat Başkan Yardımcısı Washington eyaleti Demokrat Senatörü Patty Murray, "Kongre, para kesesinin gücünü elinde tutuyor. Bu, Anayasa'da çok açık." diyerek Trump'ın emrine karşı çıkacaklarını söyledi.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, dün gece, ABD'de tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurmuştu.???????

Ofisin yayımladığı muhtırada, federal hükümetin 2024 mali yılında harcadığı yaklaşık 10 trilyon doların, 3 trilyon dolarından fazlasının hibe ve krediler gibi federal mali yardımlar olduğu belirtilmişti.

Muhtırada, "Mali yardımlar, yönetim önceliklerini ilerletmeye, vergi mükelleflerinin dolarlarını daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'yı ilerletmeye odaklamaya, vatandaşlar için enflasyonun mali yükünü ortadan kaldırmaya, Amerikan enerjisini ve imalatını serbest bırakmaya, uyanıklığı ve hükümetin silahlandırılmasını sona erdirmeye, hükümette verimliliği teşvik etmeye ve Amerika'yı tekrar sağlıklı hale getirmeye' adanmalı." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu geçici durdurmadan, sosyal güvenlik ve Medicare yardımları da olmak üzere bireylere doğrudan sağlanan desteklerin etkilenmeyeceği kaydedilmişti.

Geçici durdurma kararı, bugün Türkiye saatiyle 22.00'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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