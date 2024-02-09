Demre'de aranan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Demre'de aranan 2 zanlı yakalandı

Demre\'de aranan 2 zanlı yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan 2 zanlı, Jandarma tarafından yakalandı. İ.D. ve H.D. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 17:18
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Antalya'nın Demre ilçesinde "Kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlının yakalandığı bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Demre ilçesi Gürses Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

Çalışmalar kapsamında "Kasten Adam Öldürme" suçundan arandıkları belirlenen İ.D. ve H.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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