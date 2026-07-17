Demre: Dört Mevsim Turizm Cenneti - Son Dakika
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Demre: Dört Mevsim Turizm Cenneti

Demre: Dört Mevsim Turizm Cenneti
17.07.2026 11:17
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Demre, tarihi ve doğal güzellikleriyle dört mevsim turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

Demre'de, kültür, inanç, doğa ve deniz turizmini yılın tamamına yaymaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçileri ağırlayan ilçe, tarihi mirasını bozulmamış doğal yapısıyla buluşturarak dört mevsim turizm merkezi olmayı amaçlıyor.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AA muhabirine, ilçenin uzun yıllar tarımla anıldığını ancak sahip olduğu turizm potansiyelinin son yıllarda daha görünür hale geldiğini söyledi.

Bölgenin kültür, inanç, deniz ve doğa turizmi açısından önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Duran, "Demre yıllarca tarım ilçesi olarak bilindi. Ancak elimizde kültür turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi ve doğal güzellikler gibi çok güçlü değerler vardı. Bozulmamış doğasıyla 12 ay turizm yapılabilecek bir ilçemiz var." dedi.

Noel Baba Festivali uluslararası kimlik kazanıyor

İnanç turizminin Demre'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Duran, her yıl 6 Aralık'ta dünyanın farklı ülkelerinden din adamlarının Aziz Nikolaos Kilisesi'nde ayin gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Noel Baba Festivali'nin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Duran, organizasyonu uluslararası ölçekte büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Festivalin gördüğü ilgiden memnun olduklarını anlatan Duran, "Festivalimizi 'Noel Baba'nın şehrinde Noel yaşanır' mottosuyla düzenledik. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki yıl uluslararası, daha kapsamlı ve daha görkemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Üçağız ve Kaleköy ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Üçağız ve Kaleköy'ün Demre'nin öne çıkan turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirten Duran, Üçağız'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından "En İyi Turizm Köyü" seçildiğini hatırlattı.

Yaklaşık 700 nüfuslu Üçağız'ın özellikle yaz sezonunda yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Duran, şöyle konuştu:

"Kaleköy, karayla bağlantısı olmayan ender yerleşimlerden biri. Kendi karakteristik evleri, sokakları ve doğal yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor. Yaklaşık 700 nüfuslu Üçağız'da hafta sonları 3-4 bin, hafta içi ise yaklaşık 2 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Turizmde bazı bölgelerde ziyaretçi sayıları düşmesine rağmen, Demre geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi ağırlayan ender bölgelerden biri oldu."

İlçede konaklama yatırımları hız kazandı

Turizmde sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Duran, Çayağzı'nda yaklaşık 50-60 bin metrekarelik alanda rekreasyon projesini eylül ayında hayata geçireceklerini, denizlerin korunmasına yönelik Valiliğin desteğiyle altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

İlçede konaklama yatırımlarının hız kazandığına işaret eden Duran, "Villa, bungalov, apart ve otellerle yaklaşık 4-5 bin yatak kapasitesine ulaştık." dedi.

Demre'nin her geçen yıl daha fazla tanındığını ifade eden Duran, tüm yerli ve yabancı turistleri ilçenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye davet etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turizm, Güncel, Doğa, Son Dakika

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