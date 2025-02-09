Deneyap Atölyesi Proje Şenliği Kahramanmaraş\'ta

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş'ta "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği"ne katıldı.

Baykar Konteyner Kent'te düzenlenen programın açılışında konuşan Hıdır, Kahramanmaraş'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Teknoloji atölyelerinin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Hıdır, "Kahramanmaraş'ta, hem Baykar Konteyner Kent'te hem de Necip Fazıl'da bulunan eğitim çadırlarımızda, binden fazla öğrencimiz teknoloji ve bilimle buluşmuş oldu. Tabi bunun yanı sıra Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde, 300'den fazla öğrencimiz teknoloji temelli eğitimlerini almaya devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını ancak devletin ve sivil toplum kuruluşların katkılarıyla bölgenin yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Hıdır, şöyle devam etti:

"Bu topraklar, sadece yaşanan felaketlerin izlerin değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın umudu ve azmini taşıyor. Sizler, tüm zorluklara rağmen öğrenmeye ve üretmeye devam ederek, gerçek bir başarı hikayesi yazdınız. Bu süreçte Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle ve eğitim çadırlarımız sayesinde, binlerce öğrencimiz teknoloji ile tanışma ve üretim kültürünü deneyimleme fırsatı bulmuş oldu."

Programa, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile çok sayıda vatandaş katıldı.