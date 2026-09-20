DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 uygulama sınavı Siirt'te 360 öğrenciyle yapıldı - Son Dakika
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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 uygulama sınavı Siirt'te 360 öğrenciyle yapıldı

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Siirt Kapalı Spor Salonu'nda ortaokul ve lise grupları için iki seansta düzenlenen DENEYAP uygulama sınavına 360 öğrenci katıldı. Eda Çavuş, 81 ilde eş zamanlı yapılan sınavda başarılı olup kontenjan dahilinde kabul edilenlerin ücretsiz teknoloji eğitimi alacağını belirtti.

Siirt'te, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 Öğrenci Seçme Süreci'nin son aşaması olan uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Sınav, Siirt Kapalı Spor Salonu'nda ortaokul ve lise grupları için iki farklı seansta yapıldı.

T3 Vakfı DENEYAP Siirt İl Temsilcisi???? Eda Çavuş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınavda kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün bir proje tasarlayacaklarını ve bunu jüri üyelerine sunacaklarını söyledi???????.

Sınavı başarıyla tamamlayan ve kontenjan dahilinde DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilen öğrencilerin ücretsiz teknoloji eğitiminden yararlanacaklarını belirten Çavuş, şunları kaydetti:

"Bugün 81 ilimizde eş zamanlı olarak üçüncü aşamayı gerçekleştiriyoruz. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji geliştiren genç bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuş. Teknoloji atölyemize 1200'ün üzerinde başvuru aldık ve bu başvuruların ilk aşaması e-sınavdı. İkinci aşaması olan çevrimiçi eğitim ve video izleme aşaması tamamlandıktan sonra bugün itibarıyla da uygulama sınavını gerçekleştirdik. Uygulama sınavına toplamda 360 öğrencimiz katıldı."

Siirt Gençlik Merkezi Müdürü Melike Pekçetin de kurum olarak sınava girecek öğrenciler için her türlü imkanı seferber ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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