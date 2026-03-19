Deniz Feneri Derneği\'nin Ramazan Yardımları

Deniz Feneri Derneği, ramazanda Türkiye'nin yanı sıra 30 farklı ülkede yürüttüğü yardım faaliyetleriyle binlerce ihtiyaç sahibine destek oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ramazan boyunca yoğun çalışma yürüten dernek, 18 aşevinde her gün yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek dağıttı.

Ayrıca 3 farklı bölgede düzenlenen sokak iftarlarında her gün 3 bin kişiye hizmet verildi.

Gazze'de 10 bin gıda kolisi, 10 bin çocuğa bayramlık ve kıyafet, 5'er bin bayram tatlısı, bayram şekeri ve oyuncak dağıtan dernek, bayram günlerinde kuzey, güney ve orta bölgelerde çocuk şenlikleri yapacak.

Dernek, Gazze'nin yanı sıra Asya'dan Afrika'ya uzanan mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalarda yaklaşık 1,5 milyon kişiye iftar, 50 bin aileye gıda kolisi, 50 bin kişiye zekat, fitre ve fidye desteği sağladı.

Türkiye'de ramazan boyunca yaklaşık 200 bin kişiye gıda, temizlik, nakit ve temel ihtiyaç desteği verildi.

Esenler Aşevi, her gün 2 bin kişilik, ramazan boyunca toplam 60 bin kişilik yemek üretimiyle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket kattı.