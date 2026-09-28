Deniz Göktaş cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis aldı, tahliye kararı çıktı - Son Dakika
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Deniz Göktaş cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis aldı, tahliye kararı çıktı

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Deniz Göktaş cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis aldı, tahliye kararı çıktı
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İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş'ı cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün, dini değerleri alenen aşağılamadan 7 ay 15 gün hapse mahkûm etti. Göktaş, suçu ve suçluyu övmeden beraat etti; hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş hakkında, "suçu ve suçluyu övme" suçundan beraat, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası alan Göktaş'ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, üç ayrı suçtan 12 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

Göktaş'ın ve avukatlarının savunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Göktaş'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", basın ve yayın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin ise sona erdirilerek tahliye edilmesini istedi.

Mütalaaya karşı beyanların ardından hakim, duruşmaya bir saat karar arası verdi. Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Göktaş'ın, "suçu ve suçluyu övme" suçundan beraatına karar verdi. Komedyen Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Göktaş hakkındaki, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesindeki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun unsurlarının oluşmadığını, bu eylemin, maddenin alt bendi "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında kaldığını değerlendiren Mahkeme, Göktaş'a bu suçtan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, hakkındaki hükümle birlikte Deniz Göktaş hakkında tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
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