Deniz Göktaş Gözaltında - Son Dakika
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Deniz Göktaş Gözaltında

02.07.2026 20:45
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Komedyen Deniz Göktaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'dini değerlere hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

(İSTANBUL)- Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, "Müvekkilimin sağlık durumu iyidir. 3 Temmuz Cuma günü, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek ve saat 10.30'da hakimlik karşısına çıkarılacaktır" dedi.

Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, Göktaş'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Deniz Göktaş hakkında, 29 Haziran 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilim hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve aynı Kanun'un 216/3. maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturma bilgisini öğrendikten sonra Türkiye'ye dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, yapılan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştür. Müdafi eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifadesi alınan Deniz Göktaş, gözaltı tedbiri kapsamında bu geceyi emniyette geçirecektir.

Müvekkilimin sağlık durumu iyidir. 3 Temmuz Cuma günü, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek ve saat 10.30'da hakimlik karşısına çıkarılacaktır."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Magazin, Gözaltı, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Göktaş Gözaltında - Son Dakika

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