Deniz Göktaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

(İSTANBUL) - Komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" iddialarıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün yurt dışından döndükten havalimanında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık ifadesi tamamlandı."
Göktaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" iddialarıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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