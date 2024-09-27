Deniz Kuvvetleri Günü Kutlandı

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bakan Yaşar Güler, personelimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Kabulde Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı" denildi.