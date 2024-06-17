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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı ve bağlı birliklerin personeliyle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığında ve bağlı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak personelin Kurban Bayramı'nı kutladı." ifadelerine yer verildi.