MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Stinger atışlarını paylaştı - Son Dakika
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MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Stinger atışlarını paylaştı

MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Stinger atışlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 'Portatif ve Kaideye Monteli Stinger' atışlarına ilişkin videoları paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla gerçekleştirilen atışlar, MSB'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

04.05.2024 19:21
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarına ilişkin videoları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Stinger atışlarını paylaştı - Son Dakika

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