İzmir Devlet Senfoni'den En Hüzünlü Konser

31.01.2026 12:28  Güncelleme: 14:15
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, hayatını kaybeden başkemancı Deniz Özasker'i anmak amacıyla düzenlediği konserde Beethoven eserlerini seslendirdi. Konserin öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve duygusal anlar yaşandı.

(İZMİR) - İZDSO'nun AASSM'de verdiği konserde, hayatını kaybeden başkemancı Deniz Özasker anıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) bu hafta düzenlenen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) konseri, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren orkestranın başkemancısı Deniz Özasker'in anılmasıyla başladı.

Sahnede Deniz Özasker'in fotoğrafı ve bir demet çiçek eşliğinde gerçekleştirilen anmada ilk önce saygı duruşunuda bulunuldu.

Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, duygusal anlar yaşadı. Tanrıver, merhum Özasker için şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayatımızın en zor konserlerinden birini gerçekleştiriyoruz. Sizlere Deniz Özasker'in hayatını, hayatımızdaki ve orkestramızdaki yerini ve önemini anlatacak cümleler kurabilmeyi çok isterdim. Ancak bu sahnede bir daha Deniz Özasker'i ve onun eşsiz müziğinin sesini hiç duyamayacak olmanın verdiği tarifsiz hüzünle, bugün sizlerle yalnızca kalbimizdeki sessizliği paylaşmak istiyorum. Yasımızı bizlerle paylaştığınız için minnettarım."

Beethoven'in piyano konçertosu seslendirildi

Alman şef Albrecht Mayer yönetimindeki konserin solisti, kuşağının en dikkati çekici yeteneklerinden biri olarak kabul edilen piyanist Fabian Müller oldu. Müller, Beethoven'in 1809 yılında bestelediği "Piyano Konçertosu No. 5" ile "Senfoni No. 8" eserlerini seslendirdi.

Konserin sonunda sanatseverler, solist Müller'i ve şef Mayer'i dakikalarca ayakta alkışladı. İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, İZDSO'nun ocak ayındaki son etkinliği oldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Beethoven, Kültür, Güncel, İzmir, Müzik, Sanat, Son Dakika

