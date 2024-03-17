Bilim insanları, "deniz yüzeyindeki sıcaklığın artmasının boğa köpek balığı popülasyonunun artmasına yol açtığını" tespit etti.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları küresel ısınmanın artış hızıyla boğa köpek balığı popülasyonunun artış hızını inceledi.
Uzmanlar, son 20 yılda deniz yüzeyindeki sıcaklığın yükselmesiyle bu tür köpek balığı sayısının da arttığını ortaya koydu.
Çalışma kapsamında 2003-2020 yıllarında ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile Körfezi'nde 440 köpek balığından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, bu türdeki artışı araştırdı.
Uzmanlar, söz konusu türdeki artışın deniz yüzeyindeki sıcaklığın artmasıyla paralel olduğunu gördü.
Mississippi Eyalet Üniversitesinden (MSU) araştırmacılar, Mobile Körfezi'nde saat başına kaydedilen ve tamamı yavru olan boğa köpek balığı sayısının 2020 yılında, 2003'e göre 5 kat fazla olduğunu tespit etti.
Çalışmanın başyazarı Lindsay Mullins, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten heyecan verici bir çalışma çünkü normalde birçok tür için ısınan suyun zararlı olduğuna dair savımıza ters düşüyor." dedi.
Ayrıca bilim insanları, çalışmada, iklim değişikliği devam ettikçe kıyı bölgelerindeki ekolojik yapının da değişime uğrayacağına işaret etti.
Boğa köpek balıkları dünyanın en tehlikeli köpek balığı türlerinden biri olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Güncel › Deniz Sıcaklığındaki Artış Boğa Köpek Balığı Popülasyonunu Artırıyor - Son Dakika
Adana'nın Pozantı ilçesinde Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.
Gaziantep'te gün içinde tartışan iki husumetli şahıs akşam saatlerinde tekrar karşılaşarak silahlı kavga etti. Kavgada Mehmet Polat adlı şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları ise katil zanlısının aracına zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi. Kafeler Caddesi'nde buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Özdağ, Türk halkının Türkiye'nin örtülü istilası konusunda geliştirdiği hassasiyetin ana dinamiğinin gençler olduğunu belirtti. Programın ardından Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve birçok siyasetçi, iş insanı ve gazeteci davete katıldı. UID Bölge Başkanı Enis Çimen, ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç da UID'nin dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşam kültürünü korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise ramazan ayının barış ve selamet bulma ayı olduğunu ifade ederek, dünyadaki zulümlerin son bulması için ramazanın bir vesile olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi için temennilerde bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Diyanet Bursları" kapsamında mezun olan Kenyalılar, Nairobi'deki iftar programında bir araya geldi. TDV'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayan mezunlar iş hayatına başladıkları ülkelerine dönerek buluştu. Programda, TDV heyeti ve Türk iş insanları da yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?