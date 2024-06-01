Deniz Uçkun, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Deniz Uçkun (45), yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Pınaryazı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Deniz Uçkun'un tek başına yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Deniz Uçkun'un cesediyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Uçkun'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.