Deniz Yosunlu Akıllı Etiket Geliştirildi - Son Dakika
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Deniz Yosunlu Akıllı Etiket Geliştirildi

Deniz Yosunlu Akıllı Etiket Geliştirildi

Tarsus Üniversitesi, deniz yosunundan akıllı etiket üreterek gıda tazeliğini görsel olarak izliyor.

03.05.2025 11:34
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Tarsus Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen ve ekibi, deniz yosunundan elde edilen biyomalzeme ile gıda ürünlerinin tazelik durumunu görsel olarak takip etmeyi mümkün kılan çevre dostu "akıllı etiket" üretti.

Tarsus Üniversitesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen ve ekibi, 2023'te deniz yosunu biyokütlesinin gıda ambalajlarında katma değerli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla proje hazırladı.

Proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı 2023 TÜBİTAK Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Çalışma kapsamında, kırmızı yosundan elde edilen pigment ve biyoplastik, birbirine entegre edilerek renk değiştiren "akıllı etiket" geliştirildi.

Deniz yosunundan geliştirilen çevre dostu etiket, gıda ürünlerinin bozulma sürecini izleyerek renk değişimi yoluyla tüketiciyi uyarıyor.

"Akıllı etiket" ile balık, et, tavuk, meyve ve sebze gibi ürünlerin tazelik durumu ambalaj açılmadan kolayca anlaşılabiliyor.

"Renk değiştiğinde, o ürünün bozulduğu anlayabiliyorsunuz"

Doç. Dr. Gülden Gökşen, AA muhabirine, çalışmalarında Mersin sahillerinden topladıkları üç farklı yosun çeşidini kullandıklarını söyledi.

Geliştirdikleri etiketle tüketicilerin ürünlerin tazelik durumunu gözlemleyebildiğini belirten Gökşen, "Akıllı etiketler gıda israfını azaltmak ve gıda güvenliğinin önemini vurgulamak amacıyla özellikle raf ömrü boyunca gıda paketlerinin içerisine yerleştirilerek ürünlerin bozulması hakkında tüketiciye bilgi veren bir sistemdir." dedi.

Gökşen, gıda güvenliğinin son derece hassas olduğu bu dönemde yaptıkları çalışmanın önemine işaret etti.

Geliştirdikleri etiketin ürünün ambalajının içerisine yapıştırılarak kullanıldığını belirten Gökşen, "Bu etiketler, raf ömrü boyunca tüketiciye doğrudan, son kullanma tarihine bakmadan bilgi veriyor. Renk değiştiğinde, o ürünün bozulduğu anlayabiliyorsunuz. Etiket aynı zamanda akıllı raf sistemini teşvik ediyor ve gıda israfını azaltıyor. Tüketicilerin hijyenik ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.

"Gıda atığını azaltmayı hedefliyoruz"

Doç. Dr. Gökşen, etiketin ticarileşme çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

Deniz yosunlarından geliştirdikleri bu etiketleri, aynı zamanda gıda atıklarından da üretebildiklerini vurgulayan Gökşen, şunları kaydetti:

"Bu sistem için farklı ürünler üzerinde denemeler yaptık. Et, tavuk, meyve ve balık üzerinde de deneme çalışmalarına devam ediyoruz. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve gıda kıtlığı gibi sorunların yoğunlaştığı bir dönemde, gıda ürünlerine maksimum düzeyde ulaşılabilirliğini sağlamayı ve gıda atığını azaltmayı hedefliyoruz. Bu tarz etiketlerin paketlerin içerisine yer alması, hem tüketiciye hem de sanayiciye ürünler hakkında daha fazla bilgi sağlayacak."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarsus, mersin, Çevre, Son Dakika

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