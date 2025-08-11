Denizde boğulan genç tarım işçisinin cesedi bulundu - Son Dakika
Denizde boğulan genç tarım işçisinin cesedi bulundu

Denizde boğulan genç tarım işçisinin cesedi bulundu
11.08.2025 12:54
Ordu'da denize giren mevsimlik tarım işçisi 17 yaşındaki Mazlum Yıldız boğularak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde serinlemek için denize giren mevsimlik tarım işçisi gencin cesedine ulaşıldı.

Batman'dan fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçisi Mazlum Yıldız (17) ile Yusuf Keskin (15), dün akşam saatlerinde fındık hasadının ardından serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra bu kişilerin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle sudan çıkarılan Keskin, hastanede tedavi altına alındı.

Yıldız'ın bulunması için ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmasına, balıkçılar da denize ağ bırakarak yardımcı oldu.

Dalgıçların da yer aldığı çalışmada herhangi bir sonuç alınamazken, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, AFAD koordinasyonunda jandarma, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Helikopter destekli arama kurtarma çalışmasında dalgıçlar denizde, diğer ekipler ise kıyı şeridinde arama yaptı.

Yıldız'ın cansız bedeni, bir süre sonra ekiplerce fark edilerek kıyıya çıkarılıp Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi aileye başsağlığı diledi.

Öte yandan, Yusuf Keskin'in Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA

