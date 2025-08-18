Denizde Boğulan Gençlerin Cansız Bedeni Bulundu

SAMSUN'da girdikleri denizde arkadaşı Haşim Arıcı (18) boğulan, kendisi ise kaybolan Salih Samet Kiraz'ın (17) da cansız bedeni bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Çobanlı İskelesi sahilinde meydana geldi. Çorum'dan gezmek için 16 Ağustos'ta kente gelen 3 arkadaş serinlemek için dün denize girdi. Haşim Arıcı ve Salih Samet Kiraz, denize girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Arıcı'nın cansız bedeni, kısa süre sonra denizden çıkarıldı. Kiraz'ı bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışması başlattı. Dün yapılan arama çalışmalardan sonuç alınamadı.

Ekipler, bugün saat 12.00 sıralarında Çobanlı İskelesi'nin 100 metre açığında su üstünde Salih Samet Arıcı'nın cansız bedenine ulaştı.