Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.
Batıpark Millet Bahçesi plajında serinlemek için denize giren Ümit Gürler (41) bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden Ordu Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri Gürler'i sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gürler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı
