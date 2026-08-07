Denizde Boğulma Tehlikesi: Mukaddes Aslaner Kurtarıldı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Mukaddes Aslaner (52), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi Uzunkum Plajı'nın yan tarafında denize girmenin tehlikeli olduğu bölgede meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Mukaddes Aslaner, bir süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri jet ski ile denize açılarak Aslaner'i sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından kıyıda müdahalesi yapılan Aslaner, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mukaddes Aslaner'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.