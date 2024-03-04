Denizde turuncu renk ve denizanası istilası yayılıyor: 1 haftada 2 kat arttı
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu son bir haftadır turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber deniz kıyısında denizanaları da çoğalmaya devam ediyor.
Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları son 1 haftadır turuncu tonlara büründü. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı görüldü. Turuncu renk ve deniz anaları geçen haftaya kıyasla bu hafta çoğaldığı gözlendi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Uzun zamandır senenin bu ayları yani Mart ve Nisan aylarında kıyılar turuncu renge bürünüyor. Plankton deriz biz buna. Denizde ve balıklarda herhangi bir sıkıntı oluşturmazlar. Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurun yağması ile, havaların karayel esmesi ile kıyıları terk edeceklerdir inşallah. Bu durumda vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına gerek yok" diye konuştu.
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