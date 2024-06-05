Denizden güneş enerji paneli çıktı - Son Dakika
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Denizden güneş enerji paneli çıktı

Çanakkale'de yapılan deniz temizliği etkinliğinde dalgıçlar tarafından güneş enerji paneli, otomobil lastiği ve alkol şişeleri gibi birçok atık çıkarıldı.

05.06.2024 16:28
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Denizden güneş enerji paneli çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde dalgıçlar marinada dalış gerçekleştirerek deniz temizliği yaptı. Denizden, güneş enerji paneli, otomobil lastiği ve çok sayıda alkol şişesi çıktı.

Marinada yapılan deniz temizliğine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz polisi, Çanakkale Belediyesi dalış ekibi destek verdi. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, "Çanakkale Marinada dalgıçlarımızla deniz temizliği yapacağız. Bir farkındalık oluşturmak için burada denizin içindeki atıkları toplayacağız. Dünyamız bize çocuklarımızın emaneti, sürdürülebilir ve kaliteli bir çevrede yaşamak için hepimizin bir dünyası var sloganıyla bu yılki Çevre Haftası etkinliklerine başladık. Bununla beraber vatandaşlarımızda çevre bilinci oluşturmak ve çocuklarımızın emanetine sahip çıkmayı göstermeyi hedefliyoruz. Yarının büyüklerine çevre bilincini aşılamak hepimizin en önemli görevlerinden biridir" dedi.

Yapılan temizlik çalışmasında güneş enerji paneli, otomobil lastiği, fırça, cam ve pet şişe gibi birçok atık çıkartıldı.

Çıkarılan atıklar marina önünde sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Denizden güneş enerji paneli çıktı - Son Dakika

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