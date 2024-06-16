Denize girmek yasaklanınca sahilde güneşlendiler - Son Dakika
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Denize girmek yasaklanınca sahilde güneşlendiler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklanınca bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahil boş kaldı.

16.06.2024 15:59
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Denize girmek yasaklanınca sahilde güneşlendiler

SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklanınca bayramın ilk günü sahil boş kaldı. Denize giremeyen bazı vatandaşlar, sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde 2 gün yasaklanmıştı. Bu çerçevede Kurban Bayramı'nın ilk gününde Karasu ilçesinin sahilleri boş kaldı. Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan sahile gelen bazı vatandaşlar ise güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. İstanbul'dan Karasu'ya tatile geldiğini belirten Avni Durmuş, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Denize girmesek bile güneşin tadını çıkartıyoruz" derken Melisa Yıldırım, "Karasu'ya tatile geldik ama dalgadan dolayı denize girilmiyor. Biz de güneşleniyoruz, yasağın kalkmasını bekliyoruz. Her şey güzel" dedi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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