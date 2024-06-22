Denize yasak gelince sahil boş kaldı: Gördüğü manzarayı spiker gibi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denize yasak gelince sahil boş kaldı: Gördüğü manzarayı spiker gibi anlattı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklanınca sahil boş kaldı. Yasakların ikinci gününde sahile giden bir vatandaş ise gördüğü manzarayı adeta bir spiker gibi anlattı. Sahilin boş halini çekerek gördüklerini anlatan vatandaş, denize girmeme yasağının devam ettiğini ve dalgaların yer yer 5-6 metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

22.06.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denize yasak gelince sahil boş kaldı: Gördüğü manzarayı spiker gibi anlattı

SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklanınca sahil boş kaldı. Yasağın ikinci gününde sahile giden bir vatandaş ise gördüğü manzarayı adeta bir spiker gibi anlattı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde 3 gün yasaklanmıştı. Bu çerçevede denize girişler yasaklanınca Karasu ilçesinin sahilleri boş kaldı. Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan sahile gelen bazı vatandaşlar ise güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Yasakların ikinci gününde sahile giden bir vatandaş ise gördüğü manzarayı adeta bir spiker gibi anlattı. Sahilin boş halini çekerek gördüklerini anlatan vatandaş, "Karasu Kaymakamlığının aldığı denize girmeme yasağı devam ediyor. Dalgalar yer yer 5 ile 6 metreleri buluyor. Tatilcilerin bu yasağı uyduklarını görüyoruz burada bulunan tatilciler güneşlenmek gayesiyle sahile geldi. İki gün önce adım atacak yer olmayan sahil şuan yer yer değişen sayısıyla güneşlenmeye gelen vatandaşlarla dolu. Burası Türkiye'nin en uzun plajlarından birisi ve mahşeri kalabalık olan plaj şuan neredeyse boş diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denize yasak gelince sahil boş kaldı: Gördüğü manzarayı spiker gibi anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Arda Güler yedek Türkiye-Portekiz maçında ilk 11’ler belli oldu Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
15:00 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 18:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: Denize yasak gelince sahil boş kaldı: Gördüğü manzarayı spiker gibi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement