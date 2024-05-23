Denizin dibindeki Airbus A300 batığı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Denizin dibindeki Airbus A300 batığı görenleri şaşırtıyor

Dalgıçlar deniz altındaki Airbus A 300'ün pilot koltuğuna oturup hatıra fotoğrafı çektirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dalış turizmini canlandırmak amacıyla batırılan uçak, balıkların yuva merkezi haline geldi.

23.05.2024 20:22
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Denizin dibindeki Airbus A300 batığı görenleri şaşırtıyor

Dalgıçlar deniz altındaki Airbus A 300'ün pilot koltuğuna oturup hatıra fotoğrafı çektirdi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 8 yıl önce dalış turizmini canlandırmak ve resif olarak kullanılmak amacıyla Kuşadası Körfezi'nde batırılan dev Airbus A300 kargo uçağı, dalgıçların ilgi odağı oldu. Dalış turizmine önemli katkı sağlayan batık uçak aynı zamanda balıkların da yuva merkezi oldu.

Hem yerli hem de yabancı dalış meraklılarının ilgisini çekmesi amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılının Nisan ayında İstanbul'dan Kuşadası'na getirilip Mayıs ayının ilk haftasında törenle batırılan Airbus A300 kargo uçağı kısa sürede balık bio çeşitliliğinin adeta merkezi haline geldi.

Uçağın 5 Haziran 2016'da batırılmasının ardından bölge adeta yerli ve yabancı dalış tutkunu turistlerin merkezi haline gelirken, deniz dibinde dev uçağı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı dalgıçlar deniz dibindeki uçağın kokpitine geçip su altında uçak kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirirken bazı dalgıçlar ise dakikalarca deniz dibindeki uçağın içinde inceleme yapıyor. Aynı zamanda güvenli bir batık olarak değerlendirilen Airbus A300'un içinde ve dışında dalış yapan dalgıçlar bölgeye yuvalanan balıklarla unutulmaz anlar yaşıyor.

Kaynak: İHA

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