Denizlerden 7 Ton Atık Toplandı

Güncel

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı, deniz yüzeyi temizleme çalışmaları kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 7 ton atık toplandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, deniz çevresinin katı atıklarla kirletilmesinin önlenmesi, sosyal ve kültürel altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve mevcut deniz çöplerinin temizlenmesi çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdümlü olarak yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığa yapılan yazılı ve şifahi şikayetler ve sahada yapılan gözlemlerde, alınan tüm tedbirlere rağmen katı atıkların çeşitli kaynaklardan denizlere ve kıyılara ulaşarak yoğun bir şekilde deniz çöplerine sebep olduğunun gözlemlendiği vurgulandı.

Deniz çöplerinden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi maksadıyla Bakanlık bünyesinde TÜÇA Başkanlığınca mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik, deniz yüzeyi temizleme hizmetinin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayata geçirilen bu hizmet, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde belirlenen kirliliğin yoğunlukta olduğu iller ve güzergahlarda, deniz yüzeyi temizleme tekneleri diğer bir adıyla deniz süpürgeleri ile gerçekleştirilmekte olup halihazırda çalışmalar devam etmektedir. Çalışmanın hayata geçirildiği tarihten bu yana toplamda 7 ton atık toplanmıştır."